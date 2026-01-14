Gastonia, NC – Enjoy music from your favorite artists accompanied by state-of-the-art laser graphics – happening for a limited time at The Schiele Museum located at 1500 E. Garrison Blvd., Gastonia, NC 28054.
Artists: Taylor Swift, Metallica, Queen, Jukebox Legends (various artists), Pink Floyd, Grateful Dead, Classic Hair Bands (various artists), Elton John, Genesis, Electric Guitars (various artists), Rush, The Beatles and Led Zeppelin.
Tickets: $8 Museum Members / $10 General Public. Purchase online at https://www.schielemuseum.org/laser-lights/.